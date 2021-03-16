Sn. Ersan Saner, kabinenizde sizden sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ın da anjiyo olması ve 2 stent daha taktırması dikkat çekti. Anlaşılan siz kabinenizdeki bakanlarınız oldukça fazla geriliyorsunuz.





Sn. Erhan Arıklı, dün Meclis kürsüsünde inerek Erkut Şahali’nin üzerine yürümeniz hiç tasvip edilecek bir durum olmadı. Bu aralar biraz daha nabzınızı düşük tutmanız gerek. Eleştiriler olmazsa doğruyu bulmak zor olur biliyorsunuz.





Sn. Koral Çağman, dün yapılan anjiyoyla tıkalı olan damarlarınıza iki stent daha taktırmışsınız. Aldığımız duyumlara göre toplamda 8 stente sahipmişsiniz. Vallahi bu sayıyı duyunca sizin bir koleksiyoncu olduğunuzu düşünmemek elde değil. Büyük geçmiş olsun.





Sn. Nazım Çavuşoğlu, dün Meclis’te hemen önünüzde yaşanan gergin dakikalarda sizin oldukça rahat bir şekilde koltuğunuzda oturup olayı seyir etmeniz herkesin dilinde. Bu rahatlığın sebebi tecrübe mi acaba?







Sn. Hüseyin Çavuş Kelle, çiftçiler Mat ayının ortasına geldiğimiz bugünlerde halen daha doğrudan gelir desteği ödemelerinden ses seda olmaması nedeniyle sıkıntılıymış. Bu arada Akova-İskele arasındaki ekinlerinizin maşallahı varmış. Anlaşılan o bölge iyi yağmur aldı.







Sn. Ege Çakmak, takımınız Fenerbahçe’nin evinde ligin sonuncusu Gençler Birliği’ne mağlup olarak bu sezon önemli bir rekora imza atmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sezon başındaki şampiyonluk beklentisi yine hayal oldu sanırız.



