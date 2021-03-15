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Mesajınız Var

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Sn. Ersan Saner, önümüzdeki günlerde özel sektör için atılacak destek adımları merakla bekleniyor. Zira Maliye Bakanı Dursun Oğuz özel sektöre 400 milyon TL‘lik bir destek yapılacağını belirtti.
 
Sn. Ünal Üstel, 60 yaş üzeri aşılanların büyük bir çoğunluğu da ikinci doz aşıyı yapılmış olacak. Acaba bundan sonrası için aşılama nasıl devan edecek? Zira toplumun esas çalışan kesimi aşı bekliyor…
 
Sn. Olgun Amcaoğlu, gerek ilkokullarda gerekse ortaöğretimde öğretmenler ve öğrenciler okulların açılarak yeniden yüz yüze eğitime başlamak için gün sayıyor. Ancak sizin açıklamalarınıza bakacak olursak bu biraz zor gibi. Bu konuda kesin bir tarih vermeniz mümkün olmayacak herhalde…
 
Sn. Kudret Özersay, milletvekilliği seçimleri için adaylığın evrak sahteciliğinden dolayı kabul görmeyen ve şimdi de LAÜ yönetimine atanan bu kişinin ismini açıkça söyleseydiniz keşke. Zir tüm atananları zan altında bıraktınız…
 
Sn. Serdar Denktaş, verdiğiniz bir röportajda jet krizinde en büyük suçlunun şu anda siyasetin en üst makamında olduğu için açılan soruşturmadan bir sonuç çıkmayacağını söylediniz. Bunu neden daha önce söyleyipte bu araştırma komitesinin boşa zaman harcamasının önüne geçmediniz…
 
Sn.Hasan Sefaoğlu, takımınız Galatasaray iki hafta aradan sonra Kayseri’de 3 puanla 3 göllü bir galibiyetle tanışınca rakipleriniz oldukça tedirgin olmuş. Bundan sonrası için son haftaya kadar oldukça zorlu bir lig mücadelesi olacak herhalde…
 
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