Sn. Ersan Saner, anlaşılan son günlerde yaşadığınız stres nedeniyle tansiyonunuz yükselmiş. Ama siz de biliyorsunuz ki bir hükümetin başı olmak her zaman için büyük sorumluluk demektir. Bu nedenle kalbinize dikkat edin.





Sn. Olgun Amcaoğlu, Ankara’da yaptığınız temaslardan oldukça memnun ayrıldığınız görülüyor. Kısa zamanda ülkemiz yükseköğrenimini yeniden ayağa kaldıracak adımların neler olduğunu merakla bekliyoruz.





Sn. Erhan Arıklı, spor tesislerinin sorumluluğu da Elektrik Kurumu’nun sorumluluğu da sizin bakanlığınızda olmasına rağmen tesislerin elektriğinin kesilmesi hayretle karşılandı.





Sn. Ünal Üstel, Güney Kıbrıs’ta kısıtlamaları gevşetme kararı askıya alındı. Ülkemizde ise dün restoran ve cafeler hizmete başladı. Bu konuda Sağlık Bakanlığı olarak takipte olmanızda fayda var.





Sn. Mehmet Harmancı, dün itibariyle özellikle Lefkoşa’da bulunan cafe ve restoranlar müşterilerine hizmet vermeye başladı. Bu yerlerin kurallara uyup uymadığını denetlemek atık sizin zabıtlarınıza kaldı. İnşallah yerinde denetimler olur.



Sn. Hasan Gazioğlu, bireysel sporların başlamasına izin verilmesi sonrasında Tenis Federasyonu olarak herhalde siz de turnuvalarınıza başlayacaksınız. Ama sanırız sizin de tesislerin elektriği kesildi. Allah sabır versin.

