Sn. Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri özel temsilcisi Lute’un çabalarına rağmen 5+1 konferans öncesi iki lideri baş başa görüşmeyi gerçekleştirememiş. Acaba bunun sebebi nedir?



Sn. Fikri Ataoğlu, bize ulaşan bilgilere göre, Kalkınma Bankası Genel Müdürlüğü görevine taraflınız İnanç Babaliki’yi atama için çalışma başlatmışsınız. Hayırlısı olsun diyoruz.



Sn. Dursun Oğuz, birçok sivil toplum örgütünün talep ettiği Faiz Yasası konusunda kesin bir tavırla reddettiğinizi açıkladınız. Ama bu gidişle ülkede büyük bir ekonomik yıkım yaşanabilir.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, ülkede et fiyatları her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu artışın sebebi konusunda bir araştırma yapmanızda fayda var. Gerçekten de hayvan azlığından mı yoksa bilinçli olarak fiyatların yükseltilmesinden mi bu artış araştırılması gerek.



Sn. Resmiye Canaltay, dün Başbakan Saner ile Gazimağusa-İskele anayolu üzerindeki devre dışı kalan yol aydınlatmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldınız. Bu işi bizce ülke genelindeki yol aydınlatmaları için yapmalısınız. Sadece bölgenizle bu iş partizanlığa kaçar.





Sn. Dr. Özlem Gürkut, bazı doktor arkadaşlarında içinde bulunduğu bir grubun PCR testleri ve koronavirüs tedavileriyle ilgili açmış olduğu dava ile ilgili serzenişinizde yerden göğe kadar haklısınız. Allah tüm doktorlarımıza sabır ve kolaylık versin.

