Sn. Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı’na yeni bir saray yapılmasını siz istememenize rağmen T.C Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kaynak aktarılarak yapılmak istenmesinin protokole yansıması tepkiye neden oldu. Bunu kamuoyuna anlatmanızda fayda var.



Sn. Ersan Saner, partinizin Genel Sekreterlik seçimi için kimi desteklediğinizi pek belli etmediniz. Ancak partinizin önünde genel seçim olduğu için önemli bir konu olduğunu unutmayın.





Sn. Erhan Arıklı, KIB-TEK’te devam eden mali polis soruşturması ile ilgili size ulaşan bilgiler var mı? Yoksa şu an için müdahale etmemeye gayret mi gösteriyorsunuz?



Sn. Fikri Ataoğlu, turizm çalışanlarının bir yıldır çalışamamaları nedeniyle başlattıkları eylemlerini Lefkoşa’ya taşıyacakları bildirildi. Artık bu sorunu çözmek için devreye girmenizde fayda var.





Sn. Mahmut Özçınar, anlaşılan o ki önümüzdeki yerel seçimde aday olmanız durumunda karşınızda güçlü bir aday olacak gibi. Zira Akçay köyü muhtarı bölgede yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor.





Sn. Ahmet Latif, iddialara göre iyi bir avcı olduğunuz gibi iyi bir de atıcı olduğunuz ifade ediliyor. Bu konuda Hasan Öztaş başkan size meydan okuyormuş.





