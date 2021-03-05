Sn. Ünal Üstel, dün Meclis’te yapmış olduğunuz açıklamada, haftaya pazartesi günü yeni aşı programını açıklayacağınızı söylediniz. Herhalde bundan sonraki günlerde gerekli aşılar ülkemize daha fazla gelecek. Aksi takdirde bu programı açıklamasınız değil mi?





Sn. Dursun Oğuz, toplu taşımacıların devam eden eylemlerine kulak vermeniz gerek. Bu kişilerin neredeyse 1 yıldır çalışmadıklarını göz önüne alacak olursanız, bazı vergiler ve harçlardan muaf olmaları gerekiyor.





Sn. Fikri Ataoğlu, siz turizm sektöründeki 22 bin 500 kişinin aşılanmasını istiyorsunuz, öte yandan Eğitim Bakanı öğretmenlerin ve okul personelinin aşılanmasını bekliyor. Ancak, ülkeye gelen aşı sayısı belli. Bu işin sonunda bir kıyamet kopacak herhalde.



Sn. Hasan Taçoy, geçtiğimiz günlerde geçirdiğiniz küçük bir trafik kazası sonrasında bel ve boyun travması yaşamışsınız. Geçmiş olsun. Anlaşılan birilerinin nazarına geldiniz.



Sn. Tufan Erhürman, Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak önümüzdeki süreç için pandemi yöntemiyle ilgili önerilerinizi Sağlık Bakanlığı’na iletmişsiniz. Yapıcı muhalefet görevinizi yerine getirmeniz takdir alıyor.



Sn. Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi olarak yaptığınız girişimler sonucunda duyarlı işadamlarından bölge ilkokullarınızdan ihtiyaçlı öğrenciler için 50 adet tablet bağışı almanız çok güzel. İnşallah devamı gelir.

