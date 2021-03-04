Sn. Ersan Saner, dün Ankara’da yaptığınız görüşmeler sonrasında 20 bin doz Sinovac aşısı hemen ülkemize geldi. Ancak aşıların geri kalan bölümü için bir zaman konusunda anlaşma oldu mu?



Sn. Nazım Çavuşoğlu, son günlerde ülkemizde görülen yağışlar maalesef orta Mesarya’da pek etkili olmaması sonrasında çiftçi ve hayvancılar umutlarını yitirdiler. Bizce önümüzdeki aylar için hayvancıya arpa çiftçiye de tohumluk sağlamak için çalışmalara hız vermeniz gerekecek.





Sn. Resmiye Canaltay, Türkiye’nin yapacağı katkıların büyük bölümü Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı uhdesindeki projelere olacak. Bu nedenle devam eden yol projelerinin bir an önce bitirilmesi sizin açınızdan da faydalı olacaktır.



Sn. Erhan Arıklı, Kıb-Tek’te yolsuzluk yapıldığı yönündeki iddialarınız sonrasında mali polisin yaptığı denetim konusunda bir bilgi alabildiniz mi? Yoksa şimdi gündeminiz kurultay mı?





Sn. Sevgül Uludağ, hadi gözünüz aydın. Sizin öncülüğünüzde yıllardır devam eden kayıp kazıları yeniden başlamış. Umarız ulaştığınız kişilerin verdiği bilgilerle yeniden kayıplara ulaşılır.



Sn. Nidai Güngördü, kış aylarının başında Girne bölgesinde yaşanan hortum felaketi sonrasında dün ise uzun süreli dolu yağışı etkili olmuş. Umarız bölgede çok fazla zarar yoktur.



