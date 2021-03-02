Sn. Ersin Tatar, Nisan ayı sonunda gerçekleşeceği açıklanan 5+1 Uluslararası Kıbrıs Konferansı için özellikle AB üyesi ülkelerden oldukça büyük ilgi olduğu görülüyor. Bu sizce iyiye işaret mi?





Sn. Ünal Üstel, Başbakan Saner ikinci doz aşılar için 10 bin civarında bir eksik olduğunu söyledi. Bu eksiklik nereden kaynaklandı? Bu arada öğretmenlerin aşılanması için çalışma başlamış hadi hayırlısı diyelim.





Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, verdiğiniz röportajda ülkemizdeki siyasi sistemin çöktüğünü ve tek çıkışın başkanlık sistemi olduğunu söylediniz. Bu öngörünüze uygun bir sisteme ne zaman geçebiliriz?





Sn. Erhan Arıklı, partiniz YDP’nin 1 ay sonra yapacağı kurultay için rakibiniz çalışmalarına hız vermiş. Anlayacağınız bundan sonraki süreç sizin için oldukça çetin olacak. Bu arada Kıb-Tek ile ilgili soruşturma açılması oldukça güzel.



Sn. Ali Karavezirler, bölgenizde sürekli kontroller yapmanıza karşın pozitif vakaların çıkması herhalde moralinizi bozuyor. Ancak dediğiniz gibi insanları evlerinde de kontrol edemeyeceğinize göre bu vakalar görülmeye devam edecek.



Sn. Mehmet Bolkan, takımınız Fenerbahçe’nin haftalar sonra iyi bir oyunla aldığı galibiyet herhalde sizi bu sefer memnun etti. Ancak şampiyonluk için umut verdi mi?

