Sn. Ersan Saner, protokol için bugün Ankara’ya gitmeniz beklenirken protokol imza töreni Çarşambaya kaldı. Acaba bu aksamanın sebebi nedir? Partideki iç çekişme değildir umarız.



Sn. Olgun Amcaoğlu, geçtiğimiz gün bir TV programında yaptığınız açıklamada okulların tüm öğretmen, görevli ve öğrencilerin aşılanana kadar açılmayacağını söylediniz. Acaba bir yanlış anlaşılma mı var diye düşünüyoruz. Zira öğrenci ve çocukların aşılanması gündemde yok diye biliyoruz.



Sn. Erhan Arıklı, elektrikte enterkonnekte sistem için oldukça fazla vakit harcadığınız anlaşılıyor. Temiz ve ucuz enerji olarak nitelediğiniz enterkonnekte enerji için bir zaman verebilir misiniz?





Sn. Nazım Çavuşoğlu, Tarım Bakanlığı olarak tarımsal sanayiye destek vereceğinizi belirtiniz. Ancak bu tarımsal sanayiyi besleyecek ürün yetişmesi için teşvik şart.





Sn. Şener Elcil, Sağlık Bakanlığı’nın doktor ve hemşire istihdamı yapmak yerine Morg Buzluğu ihalesine çıktığı ifade ederek eleştirdiniz. Ama unutmayın ki morg buzluğu olmazsa olmazdır.





Sn. Mustafa Naimoğluları, et ve canlı hayvan fiyatlarında denetimin şart olduğunu söylediniz. Sizce ülkede hangi alanda etkili denetim var da et ve canlı hayvan denetimi yapılacak?

