banner583
banner590
Almanya’da Bayern, İspanya’da Atletico kan kaybetti
Almanya’da Bayern, İspanya’da Atletico kan kaybetti
11 0
Elis finallerde
Elis finallerde
21 0
 
Teksas'ta hayat felç oldu
Teksas'ta hayat felç oldu
23 0
Paris Hilton doğum gününde nişanlandı
Paris Hilton doğum gününde nişanlandı
99 0
Fidan: Futbolcularımız bireysel çalışıyorlar
Fidan: Futbolcularımız bireysel çalışıyorlar
41 0
Ne arka lambaları belli ne plakası
Ne arka lambaları belli ne plakası
30 0
Beşparmaklar beyaza büründü
Beşparmaklar beyaza büründü
108 0
banner529
banner570

Mesajınız Var

banner476

Mesajınız Var
banner601
Sn. Ersin Tatar, Güney Kıbrıs’ta yayın yapan Sunday Mail gazetesi verdiği bir yorum haberinde sizden ileri görüşlü, hızlı düşünen ve Kemalist bir kişi olarak bahsederek Türkiye’ye bağlılığınızı okuyucularıyla paylaştı. Anlaşılan o ki iki devletlilik konusundaki ısrarınız Güney’de anlaşılıyor.
 
 
Sn. Ersan Saner, görevden aldığınız Ali Pilli’nin popülaritesi sizi sollamışa benziyor. Zira sosyal medyada Ali Pilli’ye destek adında kurulan sayfa 18 binlere ulaştı.
 
 
Sn. Faiz Sucuoğlu, 1 ay öncesine kadar Ali Pilli’nin Sağlık Bakanı olarak yeterli olmadığını dile getirirken, şimdi görevden alınmasını eleştirmeniz pek uygun olmadı sanki.
 
Sn. Nazım Çavuşoğlu, çiftçiler ülkemizde yağışların yeterli düzeyde olmaması nedeniyle kuraklık sinyali netleşmeye başlamış diyorlar. İnşallah kuraklık için önlemler alınmıştır.
 
 
Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, iyi bir Fenerbahçeli olarak kurulan kadroya rağmen istenilen sonuçların alınamamasının sebebini siz neye bağlıyorsunuz? Sizce de teknik direktör Erol Bulut istifa etmeli mi?
 
 
Sn. Çelebi Ilık, Çalışma Bakanlığı müsteşarlığı görevine geldiğinizden beridir adeta sorunlarla boğuşuyormuşsunuz. Özellikle çalışanlara ödenmesi gereken 1500 TL konusu başınızı oldukça ağrıtmışa benziyor. Allah sabır versin diyoruz.
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.