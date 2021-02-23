Sn. Ersin Tatar, Güney Kıbrıs’ta yayın yapan Sunday Mail gazetesi verdiği bir yorum haberinde sizden ileri görüşlü, hızlı düşünen ve Kemalist bir kişi olarak bahsederek Türkiye’ye bağlılığınızı okuyucularıyla paylaştı. Anlaşılan o ki iki devletlilik konusundaki ısrarınız Güney’de anlaşılıyor.





Sn. Ersan Saner, görevden aldığınız Ali Pilli’nin popülaritesi sizi sollamışa benziyor. Zira sosyal medyada Ali Pilli’ye destek adında kurulan sayfa 18 binlere ulaştı.





Sn. Faiz Sucuoğlu, 1 ay öncesine kadar Ali Pilli’nin Sağlık Bakanı olarak yeterli olmadığını dile getirirken, şimdi görevden alınmasını eleştirmeniz pek uygun olmadı sanki.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, çiftçiler ülkemizde yağışların yeterli düzeyde olmaması nedeniyle kuraklık sinyali netleşmeye başlamış diyorlar. İnşallah kuraklık için önlemler alınmıştır.





Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, iyi bir Fenerbahçeli olarak kurulan kadroya rağmen istenilen sonuçların alınamamasının sebebini siz neye bağlıyorsunuz? Sizce de teknik direktör Erol Bulut istifa etmeli mi?





Sn. Çelebi Ilık, Çalışma Bakanlığı müsteşarlığı görevine geldiğinizden beridir adeta sorunlarla boğuşuyormuşsunuz. Özellikle çalışanlara ödenmesi gereken 1500 TL konusu başınızı oldukça ağrıtmışa benziyor. Allah sabır versin diyoruz.



