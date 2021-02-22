Sn. Ersan Saner, kabinenizde yaptığınız değişiklik size oldukça zor günler yaşatacak olsa da anlaşılan emir büyük yerden geldi. Umarız bu kabine değişikliği pandemi sürecine zarar vermez.





Sn. Ünal Üstel, önceki gün yapılan kabine değişikliği sonucunda Sağlık Bakanlığı görevine atandınız. Hayırlı olsun. İnşallah pandemi süreciyle ilgili olarak Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu ile birlikte hareket edersiniz. Kolay gelsin.



Sn. Resmiye Canaltay, anladığımız kadarıyla hükümette yer almayı oldukça çok fazla istediniz. Umarız ilerleyen günlerde özellikle hava ulaşımı konusunda iyi bağlantılarınızla ülkeye faydalı işler yaparsınız.





Sn. Erhan Arıklı, iddialara göre, Sayın Ali Pilli’nin görevden alınmasında sizin de payınız varmış. Ama bizce sizin parti içinde yükselen muhalefetten dolayı Pilli ile uğraşacak çok vaktiniz olmadı.





Sn. Hasan Öztaş, dün aldığımız haberlere göre, Geçitkale bölgesinde bugünden itibaren yapılması planlanan 50 yaş üstü aşılama çalışmaları iptal olduğu için adeta ateş püskürmüşsünüz. Biraz sakin olmanızda fayda var. Fazla gerilim iyi değil.





Sn. Hasan Sertoğlu, CONİFA Avrupa Şampiyonası için kura çekimi de gerçekleştirildi. Geriye 4 ay kaldı, herhalde bir milli takım oluşturulması için çalışmalar yapılıyor.

