Sn. Ersan Saner, bir hafta daha ülke genelinde kapanma kararınız sonrasında birçok esnaf isyan bayrağını çekmiş. İnşallah esnaf ve işçilere gereken destek en kısa sürede sağlanır.





Sn. Ali Pilli, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin verdiği kararlara gerekçe olarak sunulan açıklamaya baktığımızda ülkemizde salgının Mart’ta pik yapacağı öngörülüyor. Bu konuda sizin bir öngörünüz var mı?



Sn. Erhan Arıklı, Sağlık Bakanlığı’ndan aldığınız ikna edici veriler sonrasında kapanmaya onay vermişsiniz. Ancak kapanırken ekonomiyi de iyileştirecek önlemler sunmanızda fayda var.



Sn. Ünal Üstel, Türkiye’nin Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Fuat Oktay’ın son ziyaretinde en çok yüzü gülen siz oldunuz. Zira bakanlığınıza bağlı karayollarında atılım için oldukça büyük bir destek aldınız. Hadi hayırlısı.





Sn. Mustafa Zurnacılar, Yeni Boğaziçi Belediyesi olarak bölgenizde yaptırdığınız yaklaşık bin civarındaki PCR testlerinin hepsinin negatif çıkması size bir derin nefes aldırmış olsa gerek.





Sn. Raif İlker Buran, bazı meteoroloji siteleri ülkenin yarından itibaren çok soğuk bir hava dalgasının etkisi altına gireceğimizi paylaşıyorlar. Siz bu konuda ne söyleyebilirsiniz? Gerçekten de son 10 yılın en soğuk günleri mi yaşanacak?



