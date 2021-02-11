Sn. Ersan Saner, anlaşıldığına göre, hükümet ortaklarınız Sağlık Bakanı Pilli’nin veri ortaya koymaması nedeniyle talep ettiği kısıtlamaların devamı isteğine onay vermeyerek kellesini istiyor. Acaba bu konuda sizin tavrınız nedir?





Sn. Erhan Arıklı, hükümet ortaklarınızla aranız sanki açılmış gibi konuşuyorsunuz. Acaba sorun Sağlık Bakanı mı yoksa genel bir icraat sorunu mu? Bu işi sanki bir erken seçim temizler gibi.





Sn. Ali Pilli, komşumuz Güney Kıbrıs kısıtlamaları kaldırma konusunu ay sonuna kadar erteledi. Bizde ise kısıtlamaların kalkması için çalışma var. Herhalde siz buna boyun eğmeyeceksiniz.





Sn. Ünal Üstel, önceki gün akşam saatlerinde ortaya atılan iddialar ile bir anda Sağlık Bakanı yapıldınız. Herhalde şu anda sizin en son isteyeceğiniz makam Sağlık Bakanlığıdır değil mi?





Sn. Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik bölgesinde son iki günde yapılan PCR testlerine bölge halkının yoğun katılım göstermesi bölgenizde duyarlılığın arttığının işareti. İnşallah 3 pozitif vaka dışında vaka çıkmaz.



Sn. Emrah Yeşilırmak, Yeni Erenköy bölgesinde yapılan PCR testleri sonucunda kimsenin pozitif olmaması bölgenizin temiz olduğunun göstergesi. Umarız böyle de devam eder.

