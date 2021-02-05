Sn. Ali Pilli, gerek PCR testleri gerekse aşı yapılması konusunda özellikle Lefkoşa’da bir koordinasyonsuzluk gözlemleniyor. Bu koordinasyonsuzluk umarız daha da büyük sorunlar yaratmaz.





Sn. Nazım Çavuşoğlu, dünya piyasalarında gıda fiyatları son 6 yılın zirvesinde. Bunun anlamı ülkemizde Tarım alanında yetişen ürünleri gözümüz gibi korumak gerek. Bu yönde politikalar oluşturulmasında fayda var.





Sn. Kutlu Evren, ülkenin İçişleri Bakanı olarak ülkedeki asayiş konusunda yetkili makam siz olduğunuza göre, sokağa çıkma yasağına uymayanlar için etkin denetim yapılması konusunda yumruğunuzu masaya vurmanız şart oldu.





Sn. Tufan Erhürman, muhalefet partilerinin de içinde olacağı bir kriz masası kurulması öneriniz kabul görmemiş. Acaba buna ne gerekçe sunuldu?



Sn. Ali Karavezirler, Değirmenlik Belediyesi olarak bölgenizde son 3 gün içinde yapılan 900 civarı testin hepsinin negatif çıkması, bölge halkının kurallara uyduğunu gösteriyor. Bu arada yardım isteyen vatandaşlara da gereken yardım için telefon numaraları vermeniz çok güzel.





Sn. Hasan Sertoğlu, Haziran ayında yapılacağı duyurulan CONIFA Cup için Futbol Federasyonu olarak katılma kararı verdiniz mi? Verdiyseniz, futbol oynamayan futbolcular için zor bir süreç olacak.















