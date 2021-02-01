Sn. Ali Pilli, son günlerde hem vaka sayılarının artması hem de yoğun bakıma alınan kişi sayısının artması dikkatlerden kaçmıyor. Acaba pandemi otellerinde kalan pozitif vakalara gerekli ilgi olmaması nedeniyle mi yoğun bakıma kaldırılıyorlar?





Sn. Nazım Çavuşoğlu, önceki gece ülke genelinde etkili olan fırtına ve kötü hava şartlarının meydana getirdiği zarar konusunda bir bilgi toplandı mı? Umarız hayvancının zararları kısa zamanda giderilir.





Sn. Erhan Arıklı, bugün veya yarın açıklamanız beklenen yeni ekonomik önlemeler paketinin içeriği merakla bekleniyor. Özellikle bankalarda borçları olan esnaf bu kararları dört gözle bekliyormuş.



Sn. Koral Çağman, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak oldukça zor bir dönemeden geçerken, çok sessiz kaldığınız söyleniyor. İnşallah bu sessizliğin sonunda hükümet olarak reel sektöre gerekli destek verilir.





Sn. Mustafa Naimoğluları, birçok hayvancı geçtiğimiz akşam yaşanan fırtına nedeniyle mağdur oldu. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği olarak üyelerinizin sorunlarıyla hemen ilgilendiğinizi duyduk. İnşallah zararlar erken zamanda giderilir.





Sn. Mustafa Zurnacılar Yeni Boğaziçi Belediyesi sınırları içinde bulunan hayvancıların yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi için çağrı yaparak belediyeye ulaşmalarını istemişsiniz. Bu arada başka zararları da yerinde tespit ettiniz herhalde.

