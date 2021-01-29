Sn. Nazım Çavuşoğlu, birçok kez farklı bakanlıklarda görev yapmanıza karşın bazı bürokratlarınızı yanınızdan hiç ayırmadığınız gözden kaçmıyor. Son örnek Eğitim Bakanlığı’ndaki bürokratlarınızdan Bünyamin Merhametsiz’i Tarım Bakanlığı’na almanız gibi.



Sn. Dursun Oğuz, Maliye Bakanlığı olarak Şubat ayında oldukça zor bir sürecin sizleri beklediği kesin. Zira kapanma olayı birçok sektörü etkilemekte. Vergi geliri daha da düşeceğe benziyor.



Sn. Fikri Ataoğlu, ülkemizde faaliyette olan otellerin neredeyse hiçbirinin açık olmadığı bu dönemde ileriye dönük rezervasyonlar konusunda bir gelişme var mı? Örneğin Haziran sonrası için bir hareketlilik söz konusu mu?



Sn. Tufan Erhürman, CTP olarak önerdiğiniz patilerin ortak kuracağı bir kriz masası düşüncesi kabul görmüş. Umarız Salı günü yapılacak toplantıda bu kriz masası önemli kararlara imza atar.



Sn. İsmail Arter, Gazimağusa Belediyesi olarak Perşembe pazarının açılmayacağını duyurmanıza karşın dün yine açılmış. Bu ne perhiz bu ne turşu diyoruz



Sn. Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik Belediyesi sınırları içindeki Mehmetçik Göleti’ne yanmış olarak bırakılan atık lastikler konusunda elde edilen bulgular neyi işaret ediyor? Bunu yapanlar acaba bölge dışından mı?



