Sn. Ersin Tatar, anlaşılan yakın bir zamanda New York yolunu tutacaksınız. Zira BM yetkilileri beşli konferansın yerini bile belirlemiş diye haberler var.



Sn. Ali Pilli, aldığımız bilgilere göre, birçok siyasi koronavirüs aşısı yapılmış. Hani ‘önce vatandaşlar olacak, daha sonra ağalar olacak’ demiştiniz. Düzen yine değişmedi.



Sn. Erhan Arıklı, dün hem Ticaret Odası hem de Sanayi Odası tam kapanma konusunu dile getirdi. Acaba ekonomimiz bu tam kapanmayı kaldırabilir mi?



Sn. Nazım Çavuşoğlu, çiftçilerin bir kısmı tarlalarının boş kaldığını ya da yeşillenmekte zorlandığını söylüyor. Anlaşılan kuraklık çanları çalmaya başladı. Allah size kolaylık versin.



Sn. Mehmet Harmancı, dün LTB zabıtaları gün boyunca işyeri denetimleri yapıyordu. Ancak bizce artık işyerleri dışında vatandaşları da uyarmalarında fayda var. Zira vatandaşlar sokaktan eve girmek bilmedi.





Sn. Gökhan Saraç, YDP Güzelyurt eski ilçe başkanı olmanız nedeniyle LAÜ mütevelli heyeti başkanı olarak atanacağınız Güzelyurt’ta kulaktan kulağa dolaşıyormuş. Hadi hayırlısı diyelim.

