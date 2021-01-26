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Sn. Ersan Saner, ülkede koronavirüs salgının endişe verici boyutlara ulaşması nedeniyle tam kapanma konusu masaya geldi. Keşke çok daha önceden bu konuda yapılan öneriler dinlenseydi.
 
 
Sn. Koral Çağman, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak tam kapanma durumunda özel sektörde çalışanlar için ne kadar bir destek verilebilir? Bu konuda herhalde bir çalışma yapıldı.
 
 
Sn. Ali Pilli, siz tam kapanmayı savunurken, partilileriniz ve hükümetteki bakanlarınız toplantılar yapıyor. Bu konuda hükümet olarak örnek olmanız gerekirken, bu şekilde kötü örnek olmak hiç hoş olmuyor.
 
Sn. Narin Ferdi Şefik, verdiğiniz röportajda değindiğiniz seçim yasası konusunda inşallah Meclis bir çalışma yapar. Zira eski şekliyle çarşaf bir seçim pusulasıyla seçime gitmek gerçekten de kabus olacak.
 
 
Sn. Nazım Çavuşoğlu, yıllardan sonra ülkede büyük ölçekte nohut ekimi yapılmış. Özellikle sizin de yaşadığınız İskele bölgesinde geçmişte oldukça yaygın olan nohut ekimi inşallah daha da büyür.
 
 
Sn. Hasan Sapsızoğlu, Cimnastik Federasyonu olarak başlatmış olduğunuz ‘sorumuza Köprü Ol’ kampanyasına yeterince destek bulamamaktan dert yanıyormuşsunuz. Özellikle Türkiye’deki futbol kulüplerine SMS ile yardım yollayan kişilere de dokundurmadan edememişsiniz. Haksız da sayılmazsınız.
 
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