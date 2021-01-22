Sn. Dursun Oğuz, dün Cumhuriyet Meclis’inde 2021 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili yaptığınız konuşmada kamu borç yükünün oldukça fazla olduğuna dikkat çektiniz. Verdiğiniz rakamlara göre şu anda doğan her çocuk büyük borç yüküyle doğuyor.





Sn. Kutlu Evren, dün meydana gelen ve ülke genelinde hissedilen depremle ilgili bakanlığınıza herhangi bir olumsuzluk bildirildi mi? Büyük geçmiş olsun diyelim.



Sn. Mustafa Akıncı, size bir makam aracı, ofis, odacı ve bir sekreter tahsis edileceği yönünde haberler var. Bunun doğruluk payı nedir? Bunlar sizin mi talebinizdi?



Sn. Fırat Ataser, bölgenizde artan pozitif vakalar nedeniyle herhalde bir kapanma gerekecek. Ancak kapanmadan daha çok halkın bilinçlenmesi şart diyoruz. Size Allah kolaylık versin.





Sn. Cafer Gürcafer, dünkü deprem sonrası bir TV kanalına yaptığınız değerlendirmede özellikle eski binaların yeniden elden geçmesi gerektiğine vurgu yaptınız. İnşallah bu uyarınız dikkate alınır.



Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, uzun bir süreden beridir dillendirdiğiniz parti genel sekreterliği konusunda aday sayısı oldukça arttı. Acaba bir yarışa girecek misiniz? Yoksa partiniz için siz geri adım mı atacaksınız?

