Sn. Ersin Tatar, dünyada olduğu gibi ülkemizde de her alanda etkisini gösteren yeni tip koronavirüs pandemisinin bir an önce atlatılması herkesin beklentisi. Ancak aşılanma konusunda ülke olarak biraz daha hızlı hareket etmekte fayda var değil mi?





Sn. Koral Çağman, dün Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplantısının başında yaptığınız konuşmaya bakılırsa, asgari ücretin belirlenmesi gelecek yıla kalır. Ancak çalışanın bu kadar dayanacak gücü kalmadı.



Sn. Erhan Arıklı, Kıb-Tek için akaryakıt ihalesini iptal ederek, bu konuda Türkiye’den yardım istemeniz tepkiye neden oldu. Bizce artık bir usulsüzlük varsa bunu belgeleriyle ortaya koymanız şart.





Sn. Önder Sennaroğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığınız hayırlısı olsun. Bundan sonrası için Lefkoşa’ya taşınmanız gerekecek herhalde. Zira Büyükkonuk’tan Lefkoşa’ya her gün gidip gelmek zor olacak. Kaldı ki milletvekili olduğunuz zamanlarda Meclis’e gelişiniz oldukça sıkıntılıymış.





Sn. Metin Arhun, işveren temsilcisi olarak katıldığınız toplantıda işverenin durumunun işçiden daha kötü olduğunu ifade ettiniz. Ancak unutmayın ki işveren, işçi olmazsa olamaz.



Sn. Evrim Kamalı, takımınız Fenerbahçe’nin son haftalardaki üst üste galibiyetleri devam ederken, Mesut Özil gibi bir dünya yıldızını da transfer etmeniz sizi oldukça keyiflendirmiş diye duyduk. Hayırlısı olsun.