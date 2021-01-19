Sn. Ali Pilli, aşılama çalışmalarında öncelik sağlık çalışanlarının olmasına karşın bazı özel kişilere de aşı yapıldığı konusunda iddialar bulunuyor. Eğer bu doğruysa hem sağlık çalışanlarına ayıp ediliyor, hem de halk arasında eşitsizliğe neden oluyor.





Sn. Erhan Arıklı, iddialara göre, Devlet Piyangosu idaresindeki şans oyunu olan tombala kağıtlarında bir hilelik olduğu belirtilmekte. Bu konuyu da araştırmanızda fayda var diyoruz.





Sn. Olgun Selçuk Amcaoğlu, öğretmen sendikaları online eğitime hazır olduklarını açıkladılar. Acaba bu konuda bakanlığınızın tavrı nedir? Öğrencilerin yüz yüze eğitime başlanasından yana mı yoksa online eğitimle başlama taraftarısınız?





Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, yani şimdi iki eşit egemen devlet tezini savunmaktan vazgeçip konfederasyona mı dönüyoruz? Dünkü Meclis konuşmanızda bunu ima etmeniz herkesi şaşırttı.





Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, partiniz UBP’nin genel sekreterlik için seçim olacak mı? Zira yaklaşık 3 aydan fazladır partiniz genel sekretersiz idare ediliyor.





Sn. Mustafa Aktuğ, Lapta bölgesinde son zamanlarda artan yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle bölge halkı endişeli. Belediye olarak etkin denetimler yapmanızda fayda var.



