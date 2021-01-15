Sn. Ersan Saner, partinizdeki iç çekişmeyi sonlandırabilmek için ara yollar denemeye devam ediyormuşsunuz. Bizce partinize bir an önce bir genel sekreter seçerek bu işleri ona bırakmanız gerek.





Sn. Ali Pilli, dün Türkiye’den gelen 20 bin doz Çin aşısı sonrasında aşılamalar için herhalde kollar sıvandı. Acaba bundan sonraki diğer parti aşı ne zaman ve ne kadar olacak?





Sn. Olgun Amcaoğlu, hemşirelik sınavlarının bu hafta sonu yapılacak olması sonrasında öğretmenlik sınavlarının da Şubat ayı ortasında yapılacağını açıklamanız çok yerinde oldu. Zira gerekli önlemler alındıktan sonra sınav yapmanın hiçbir sakıncası olmaz herhalde.





Sn. Dursun Oğuz, dün Dr. Küçük ile ilgili mesaj yayınlayanlar arasında en güzel sözü siz paylaştınız. Gerçekten de Dr. Küçük Kıbrıs Türkü’nün en umutsuz ve karanlık zamanlarında öncülük eden tek kişiydi.





Sn. Bertan Zaroğlu, parti başkanınız ve Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı erken seçime gidilmesi gerektiğini savunurken, siz bir erken seçimin halka ihanet olduğunu söylüyorsunuz. Bu nasıl bir tezatlıktır?





Sn. Raif İlker Buran, önümüzdeki günlerde yağmur olasılığını düşük görüyorsunuz. Anlaşılan bu yıl kurak geçecek. Çiftçiyi umutlandıracak bir yağmur olasılığı var mı?



