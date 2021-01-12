Sn. Ersin Tatar, dün BM temsilcisi Sayın Lute ile yaptığınız görüşme sonrasında yaptığınız açıklamaya baktığımızda oldukça kararlı bir duruş sergilediğiniz anlaşılıyor. Bundan sonrası için beşli görüşme mümkün mü sizce?





Sn. Ersan Saner, dünkü Meclis toplantısında Meclis başkanlığına önerdiğiniz Resmiye Canaltay’ın iki kez reddedilmesi sonrasında kürsüye çıkarak erken seçim önerisi yapmanız şok etkisi yarattı. Bizce biraz sakin olup bunu iyice düşünmenizde fayda var.





Sn. Fikri Ataoğlu, hükümet ortağınızın erken seçim önerisiyle ilgili restine ne diyorsunuz? DP olarak bu öneriyi desteklemeniz mümkün mü? Bu arada Meclis başkanlığı seçiminde hükümetin fire vermesinin esas nedeni nedir?





Sn. Kudret Özersay, sizin de ifade ettiğiniz gibi bir erken seçim ülkeyi sadece kaosa sürükler. Bu nedenle Ekim ayında yapılması düşünülen seçime kadar idare etmek gerek.





Sn. Hasan Sadıkoğlu, bölgenizin en uğrak sosyal bölgesi olan Makenzi Plajı bölgesine özellikle hafta sonları ülkenin dört bir yanından vatandaşların gelerek vakit geçirmesi dikkatlerden kaçmıyor. Bu nedenle bu bölgenin daha fazla betonlaşmaması için yeni inşaat izni vermemenizde fayda var.





Sn. Dr. Adil Özyılkan, Covid-19 testinizin pozitif çıkması sonrasında aldığınız tedavi ve dinlenme süreci sonunda dün yeniden hastanedeki başhekimlik görevinizin başına geçmişsiniz. Allah kolaylık versin.



