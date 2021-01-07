Sn. Ersin Tatar, BM’nin 5+1 formatında düzenleyeceği toplantıda Rum tarafı Crans Montana’da kaldığı yerden devam isterken siz ise Crans-Montana’da bırakıldığı yerden yeniden başlamanın söz konusu olmadığını ifade ettiniz. Sizce nasıl bir ortak yol olacak?



Sn. Erhan Arıklı, Kıb-Tek’te sizin iddialarınıza karşın çalışanların ve eski yönetim kurulu üyelerinin söylemleri nedeniyle tam bir bilgi kirliliği yaşanıyor. İnşallah sonunda zarar gören Kıb-Tek olmaz.



Sn. Ali Pilli, 21 gün kapanma olabileceğini söylediniz. Ancak bunun için devlet olarak güçlü bir ekonomimiz olması gerek. Devlet 21 günlük kapanmada çalışmayacak özel sektörün maaşını da karşılayacak durumda mı?



Sn. Dr. Bülent Dizdarlı, tecrübeli bir doktor olarak gelinen aşamada sizce kapanma gerekli mi? Yoksa kapanmadan daha fazla yaptırımlar mı devreye girmesi gerek diyorsunuz?



Sn. Erkut Şahali, aldığımız haberlere göre, yarın yine köy gezisine çıkacakmışsınız. Hem de patates toplamak için Yıldırım’a kadar uzanacakmışsınız. Aman çizmenizi giymeyi unutmayın.



Sn. Kaan Kaner, sonunda siz de isyan bayrağını çekmişsiniz. Eee kolay değil tabii, neredeyse bir yıldır, şirketleriniz cirosunun yarısında çalışıyor. Allah kolaylık versin.

