Sn. Ersin Tatar, UBP’de başkanlıktan ayrılmanız sonrasında yaşanan gelişmeler hayretle izleniyor. Sanki de 1980’lerdeki Dallas filmini izliyormuşuz gibiyiz. Bu konuda parti yetkililerine bazı tavsiyelerde bulunmanız gerekiyor herhalde.



Sn. Dursun Oğuz, Maliye Bakanlığı olarak Aralık ayında Maliye’nin kasasından 1 Milyar 145 milyon TL’lik bir para piyasaya çıktı. Acaba bu ödemenin Maliyeye dönüşü ne kadar oldu?



Sn. Koral Çağman, asgari ücretliler Ocak ayının ilk haftasını geride bırakacak olmamıza rağmen halen asgari ücretin belirlenmemesinden dolayı isyandaymış. Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak komisyonu toplamanız gerekiyor sanırız.





Sn. Hasan Taçoy, partinizde yaşanan gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerek ilk kurultay sonrasında yaşanan gelişmeler gerekse Meclis Başkanlığı konusundaki gelişmeler partinizde derin çıkmazlar açmış gibi sanki.





Sn. Mehmet Adahan, bölgenizin büyük ailelerinden olan Şimşek ailesinin çınarı Kazım Şimşek’in koronavirüs nedeniyle vefatı herhalde bölgenizde endişe yaratmıştır. Bu konuda artık tedbirli olmanın zamanının geldiği anlaşılıyor diye düşünüyoruz.





Sn. Ercan Turhan, Merit otellerini süresiz kapatmanız sonrasında dün sosyal medya hesabınızdan paylaştığınız fotoğraf oldukça anlamlıydı. Anlayanlar anlamıştır diye düşünüyoruz.



