Sn. Ersan Saner, anlaşılan partinizde çatlak büyümeye devam ediyor. Zira Meclis Başkanlığı seçiminde partinizin aday gösterdiği Resmiye Canaltay’ın sadece 13 oy alması, partinizden de oy alamadığını gösteriyor.





Sn. Resmiye Canaltay, Meclis Başkanlığı adaylığınızın reddedilmesi sonrasında sergileyeceğiniz tavır merakla bekleniyor. Birçok kişi adaylıktan çekileceğinizi düşünüyor.





Sn. Ali Pilli, ilk aşının 15 Ocak’ta yapılmaya başlanacağını söylediniz. Acaba gönderilecek Çin aşısının Türkiye’de bir denemesi yapılıp öyle yapılsa daha iyi olmayacak mı?



Sn. Fikri Ataoğlu, ülkemizde bulunan büyük oteller Ocak ayı başından itibaren, birer birer kapılarını kapamaya başladı. Bunun anlamı ülkede yeni işsizlerin çoğalacağıdır. İnşallah bu sayı daha da artmaz.





Sn. Cemal Özyiğit, Meclis’te yaptığınız konuşmada sağlık çalışanlarına yapılacak aşının güvenilir aşılar olması gerektiğini söylediniz. Yani size göre ülkede yapılacak olan Çin aşısı yeterince güvenli değil mi?





Sn. Ali Karavezirler, bu yıl Değirmenlik Belediyesi olarak medyaya vereceğiniz kutlama mesajlarının parasını yardıma muhtaç ailelere harcamışsınız. İhtiyaçlı ailelerin her geçen gün arttığı ülkemizde böyle duyarlı hareket edenleri görmek güzel.

