Sn. Ersin Tatar, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun almış olduğu son kararları nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle Güney’e geçişlerin durdurulması umarız siyasi krize neden olmaz.



Sn. Olgun Amcaoğlu, tüm diretmelerinize rağmen, devlet okullarında yarı yıl tatilinin öne alınması sizin moralinizi bozmuş. Ama bizce önce sağlık demekte fayda var.



Sn. Kutlu Evren, alınan son kararlarla gece saat 10 ile sabah 5 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Acaba bunun denetimini sağlayacak polis ekipleri yeterli mi?



Sn. Kudret Özersay, partiniz Halkın Partisi’nin Ocak ayında yapacağı kurultayda yeniden başkanlık için adaylığınızı duyurdunuz. Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında siyasetten kopacağınızı düşünen birçok kişi bu kararınız nedeniyle şok olmuştur herhalde.



Sn. Mahmut Özçınar, Güzelyurt’ta halkın büyük bir bölümünün geçim kaynağı olan narenciyenin bu yıl yüzleri güldürmesi bekleniyor. Bu bağlamda belediyeniz özellikle kesim işçilerinin barınması konusunda herhalde bir kolaylık yapmıştır.



Sn. Hasan Sertoğlu, KTFF olarak oldukça kötü bir yılı geride bırakırken, 2021 yılı için iyi bir planlama yaparak futbolun en erken zamanda başlatılması için çalışma yapmanız bekleniyor. Allah kolaylık versin.

