Sn. Ersan Saner, dünkü Bakanlar Kurulu’nda alınan bazı kararlar eskilerin devamı olduğu için karar alırmış gibi yapmış oldunuz. Mış gibi yapmaya devam ederek ülkenin bitkisel hayata devam etmesi sağlanıyor bir yerde.





Sn. Ali Pilli, aldığımız haberlere göre, casinolu otellerin yeni yıl için özel olarak 2500 kişi getirme taleplerine Bakanlar Kurulu’nda karşı çıkarak rest çekmişsiniz. Bu konuda dik duruşunuz takdir topluyor.





Sn. Nazım Çavuşoğlu, Toprak Ürünleri Kurumu’nda gelinen son durum sizin için bir başa ağrısı olacağa benziyor. Artık bu kurumun devlete yük olmaktan çıkarılması şart gibi görünüyor.





Sn. Zorlu Töre, Meclis Başkanlığı adaylığınızın partide kabul edilmemesi sonrası dün yapmış olduğunuz basın açıklaması kafaları karıştırdı. Ancak dıştan müdahale iddialarınız bizce çok konuşulacak.





Sn. Ali Karavezirler, Değirmenlik Belediyesi olarak 2020 yılını çok fazla yatırım yapamadan geçirdiniz. Tabii bunda en büyük neden gelir kaybınız. İnşallah bu durum 2021 yılında terse döner.





Sn. Tevfik Direnç, Güzelyurt Kaymakamlığı için adınızın geçtiği kulislerde dolaşıyor. Herhalde uzun bir aradan sonra yeniden Kaymakam olarak görev yapmak sizin için zor olacak.

