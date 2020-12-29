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Sn. Olgun Amcaoğlu, 9 Eylül İlkokulu’nda ortaya çıkan 8 pozitif vaka nedeniyle Lefkoşa adeta diken üstünde. Acaba Lefkoşa okulları için bir kapanma söz konusu mu?
 
 
Sn. Ali Pilli, çökmek üzere olan sağlık sistemimizin ayakta kalabilmesi adına hükümetteki arkadaşlarınızdan acil destek almanız şart. Artık çember çok daraldı.
 
Sn. Erhan Arıklı, Meclis’te yaptığınız konuşmada pandemi hastanesinin bir an önce devreye girmesi gerektiğini söyleyerek herkesten yardım istediniz. Yalnız unutmayın ki siz şu an muhalefet değil iktidar partisisiniz.
 
Sn. İsmail Arter, yıllar sonra Mağusa bölgesinde asfaltlama yapılacak olması bölge halkını sevindirdi. Umarız bu asfaltlama sonrası bölgede yeniden kanalizasyon kazısı olmaz.
 Sn. Mustafa Zurnacılar, Yeni Boğaziçi Belediyesi olarak size bağlı köylerde yaptığınız çevre temizliği işleri takdir ediliyor. Ancak sadece çevre temizliği değil insanların kültürel-sosyal etkinlikleri için de çalışma yapmanızda fayda var.
 
Sn. Dilek Orhan, dün hükümete yaptığınız çağrı ile adeta sessiz çoğunluğun sesi oldunuz. Bizce de hükümet kapalı sektörlere sadece bir ay değil en az 3 aylık destek vermesi gerekiyor. Umarız çağrınız hükümet tarafında dikkate alınır.
 
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