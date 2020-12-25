

Sn. Ersin Tatar, BM Kıbrıs İşleri Özel Temsilcisi Jane Hole Lute’un Ocak ayında adaya gelerek 5’li konferans için hazırlık yapacağı belirtildi. Anlaşılan 5’li konferans Şubat ayında yapılacak. Bu arada Anastasiadis’in bazı GYÖ’lerle masaya oturacağı belirtiliyor. Siz bu işe ne diyorsunuz?



Sn. Erhan Arıklı, Kıb-Tek’te ihale çıkılarak alınması için onay verilen 10 bin adet sayaç alımını büyük vurgun olduğu ihbarı nedeniyle iptal etmişsiniz. Bu konuda kamuoyuna bilgilendirme yapmanız şart.





Sn. Ünal Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı olarak 2021 yılı sizin için oldukça hareketli geçecek gibi. Zira Sayın Fuat Oktay’ın yaptığı açıklamalarda KKTC’nin tüm yol projelerinin tamamlanması ve Yeni Havalimanı’nın bitirilmesi 2021 yılında olacakmış.





Sn. Nazım Çavuşoğlu, hellim tescil süreci konusunda bizce AB’de iyi bir lobicilik yapmakta fayda var. Aksi takdirde hellimin tescili Güney Kıbrıs’a gidecek ve önemli bir ihraç ürünümüzde daha kapılar kapanmış olacak.





Sn. Kudret Özersay, İngiltere ile AB arasında süren Brexit sonrası ticari ilişkiler görüşmelerinin tamamlanması sonrasında çıkan tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz?





Sn. Abbas Osum, futboldan kalma dostlarınızla dün bir araya gelerek oldukça keyifli saatler yaşayıp, eski anılarınızı yad etmişsiniz. Afiyetle olsun.



