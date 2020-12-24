Sn. Ersan Saner, dünkü Ankara ziyaretinde Sayın Fuat Oktay yapılacak 800 milyon TL’lik katkının direkt Kıbrıs Türk halkının hayat standartlarını etkilemesi umudunu dile getirdi. Anlaşılan hükümetiniz 2021’de oldukça yoğun çalışacak.







Sn. Dursun Oğuz, Türkiye’de Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Fuat Oktay’la yapılan görüşme yüzünüzü güldürmüş diye duyduk. Zira Sayın Oktay, müjdeyi canlı yayında açıkladı.







Sn. Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanlığı döneminde eğitim için ayrılan 42 milyon TL’lik bütçeyi kullanmak için eğitime yatırımlara başlamışsınız. Kolay gelsin.





Sn. Özdemir Berova, UBP Genel Sekreterliği için adaylık sinyali vermişsiniz. Bir programda koşullar uygun olursa aday olabileceğinizi söylemişsiniz. Acaba koşullar nelerdir?



Sn. Aykut Hocanın, yeni yıl için DAÜ olarak medya mensuplarına birer zeytin fidanı hediye etmeniz çok güzel bir düşünce. Ülkemizin önemli değerlerini korumak adına herkes sizin gibi hareket etmeli.



Sn. Hasan Öztaş, Geçitkale bölgesinde bir köyümüzde görülen yeni tip korona virüs vakası sonrasında hemen belediye çalışanlarına PCR testi yaptırmanız çok yerinde. İnşallah bölgede daha fazla vaka görülmez.

