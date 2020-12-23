Sn. Ersin Tatar, vallahi sizdeki bu heyecanı gören, duyan vatandaşlar topsuz tüfeksiz savaşa gidebilir. Ama bizce halka hitap ettiğiniz ortamlarda biraz daha sakin olmanızda fayda var.



Sn. Ersan Saner, partiniz milletvekili ve eski başbakanlardan Hüseyin Özgürgün’ün ülkeye dönmesi için patinizden beklentileri ile ilgili açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Meclis Başkanlığı için herhaldeSsayın Özgürgün’ü düşünmüyorsunuz.



Sn. Ali Pilli, 25 Aralık sonrasında Güney’e geçişlere kısıtlamalar getirilmesi oldukça yerinde bir karar. Acaba bu tarih sonrasında genel bir kapanma olması söz konusu mu? İnşallah durum bu yönde ilerlemiyor.





Sn. Fikri Ataoğlu, otelcilerin yeni yıl için müşterilerine karantinasız girişler konusunda girişimleri olduğu yönünde duyumlar var. Acaba bu konuda sizin görüşünüz ne yöndedir?





Sn. Hasan Sapsızoğlu, Cimnastik Federasyonu başkanı olmanız sonrasında yaptığınız girişimler sonrasında dökülmekte olan jimnastik salonunu baştan aşağıya yeniden elden geçirerek ismini Dr. Fazıl Küçük Cimnastik Salonu yaparak hizmete açmanız çok güzel. Hedefiniz olan 3 yeni salon için size şimdiden kolay gelsin.





Sn. İlker Edip, Beyarmudu Belediyesi olarak bölgenizde görülmekte olan yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle bölge halkınızda tedirginlik hat safhadaymış. Belediye olarak herhalde ilaçlama ve denetimleri sıklaştırmaya başlamışsınızdır. Kolay gelsin.

