banner583
banner572
Bu aracın sürücüsünün okuma yazması yok herhalde
Bu aracın sürücüsünün okuma yazması yok herhalde
51 0
Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor?
Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor?
406 0
 
Çamurdan zaferle çıktılar
Çamurdan zaferle çıktılar
15 0
Girne’de 27 Suriyeli bulundu
Girne’de 27 Suriyeli bulundu
80 0
Lamborghini'nin yeni modeli SC20 tanıtıldı
Lamborghini'nin yeni modeli SC20 tanıtıldı
24 0
Dikkatsiz sürücü dehşet saçtı
Dikkatsiz sürücü dehşet saçtı
272 0
‘CORONUS’ filmine Kanada’dan En iyi Sanatsal Başarı Ödülü
‘CORONUS’ filmine Kanada’dan En iyi Sanatsal Başarı Ödülü
15 0
banner529
banner570

Mesajınız Var

banner476

banner577
Mesajınız Var
Sn. Dursun Oğuz, Hayvancılar Birliği arpa fiyatlarının bir anda 2 TL’ye yükseltilmesine tepki gösterdiler. Sizin Tarım Bakanı olduğunuz günlerde yaptığınız istişarede TÜK stoklarında 10 bin ton arpa bulunduğunu söylediğinizi iddia ettiler. Bunun doğruluk payı nedir?
 
Sn. Olgun Amcaoğlu, ülke genelinde ovid-19 vakalarındaki artış okullarda da görülüyor. Acaba okulların kapanması veya online eğitime geçilmesi gibi bir durum söz konusu mu? Zira kamuoyunda 25 Aralık – 10 Ocak arası eğitime ara verileceği konuşulmakta.
 
 
Sn. Ali Pilli, son günlerde artış gösteren Covid-19 vakalarına karşı ortak mücadele yapılması gerektiğini söylüyorsunuz. Bu mücadele için dünyayla ayni adımları atmak şart herhalde.
 
 
Sn. Kudret Özersay, dün Meclis’te Sayın Hüseyin Özgürgün’ün istifasının onaya sunulması sonrasında hükümet kanadının bunu reddetmesini hem seçmen hem de Özgürgün’ün iradesine saygısızlık olarak değerlendirdiniz. Haksız da değilsiniz.
 
 
Sn. Ahmet Latif, Akdoğan’da son günlerde görülen 4 yeni koronavirüs vakası nedeniyle dün sosyal paylaşım sitesi üzerinde bölge halkına uyarılarda bulunmuşsunuz. Çok yerinde bir hareket, zira halkımız son zamanlarda oldukça rahat hareket etmekte.
 
 
Sn. Hüseyin Çavuş Kelle, çiftçilerin büyük kısmının tarlalarının ekimini bitirdiği gözlemleniyor. Ancak yeterli yağışların olmaması nedeniyle orta Mesarya’nın daha yeşillenmediği dikkatlerden kaçmadı. Kuraklık tehditti var mı dersiniz?
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.