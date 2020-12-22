Sn. Dursun Oğuz, Hayvancılar Birliği arpa fiyatlarının bir anda 2 TL’ye yükseltilmesine tepki gösterdiler. Sizin Tarım Bakanı olduğunuz günlerde yaptığınız istişarede TÜK stoklarında 10 bin ton arpa bulunduğunu söylediğinizi iddia ettiler. Bunun doğruluk payı nedir?



Sn. Olgun Amcaoğlu, ülke genelinde ovid-19 vakalarındaki artış okullarda da görülüyor. Acaba okulların kapanması veya online eğitime geçilmesi gibi bir durum söz konusu mu? Zira kamuoyunda 25 Aralık – 10 Ocak arası eğitime ara verileceği konuşulmakta.





Sn. Ali Pilli, son günlerde artış gösteren Covid-19 vakalarına karşı ortak mücadele yapılması gerektiğini söylüyorsunuz. Bu mücadele için dünyayla ayni adımları atmak şart herhalde.





Sn. Kudret Özersay, dün Meclis’te Sayın Hüseyin Özgürgün’ün istifasının onaya sunulması sonrasında hükümet kanadının bunu reddetmesini hem seçmen hem de Özgürgün’ün iradesine saygısızlık olarak değerlendirdiniz. Haksız da değilsiniz.





Sn. Ahmet Latif, Akdoğan’da son günlerde görülen 4 yeni koronavirüs vakası nedeniyle dün sosyal paylaşım sitesi üzerinde bölge halkına uyarılarda bulunmuşsunuz. Çok yerinde bir hareket, zira halkımız son zamanlarda oldukça rahat hareket etmekte.





Sn. Hüseyin Çavuş Kelle, çiftçilerin büyük kısmının tarlalarının ekimini bitirdiği gözlemleniyor. Ancak yeterli yağışların olmaması nedeniyle orta Mesarya’nın daha yeşillenmediği dikkatlerden kaçmadı. Kuraklık tehditti var mı dersiniz?

