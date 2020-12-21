



Sn. Ersan Saner, hem UBP Başkanlığınızı hem de yeni hükümetin güvenoyu alması nedeniyle sizi ve partililerinizi kutluyoruz. Önümüzdeki 10 aylık süreç hem sizin için hem de partiniz için önemli bir sınav olacak. Kolay gelsin…



Sn. Erhan Arıklı, Bakanlığınız bünyesinde bulunan birçok kurum ve daire oldukça sıkıntılı bir şekilde size devredildi. Özellikle Kıb-Tek başınızı çok ağrıtacağa benziyor. Neyse başa gelen çekilirmiş…



Sn. Fikri Ataoğlu, Turizm Bakanlığı olarak 2021 yılı için turizmde hedef belirlendi mi? Güney Kıbrıs şimdiden erken rezervasyonları almaya başlamış bile…Acaba bizde durum ne?



Sn. Faiz Sucuoğlu, partinizin dünkü kurultayına katılmanıza karşın erken ayrılmışsınız. Herhalde moraliniz bozulmuştur. Eee kolay değil tabii, ‘tam başkan olduk’ derken geri çekilmek!!!



Sn. Dr. Sibel Siber, karantina sonrası yeniden günlük yaşamınıza dönmüşsünüzdür herhalde. Ancak ülkede gidişat iyiye doğru gitmiyor sanki. Siz ne düşünüyorsunuz?



Sn. Emin Özkalp, Çanakkale Ortaokulu’na kazandırdığınız kapalı spor salonu takdire şayan. Bir hayal olarak başlayan ve hiç kimsenin inanmadığını gerçekleştiren Çanakkale Ortaokulu ve Okulu Aile Birliği üyelerini kutlarız…

