

Sn. Ersan Saner, geçtiğimiz gün Güney’de çalışanlarla yaptığınız görüşmeler sonucu onlara önerdiğiniz 1 hafta boyunca geri dönüşlerde karantina oteli gibi yurtlarda kalmaları fikrine acaba kaç çalışan uydu?



Sn. Dursun Oğuz, 13. maaşlar konusunda kaynak arayışlarınız sürüyormuş. Ancak bu zamanda en az 400 milyon TL’lik bir kaynak yaratmak herhalde oldukça sıkıntılı olsa gerek. Kolay gelsin.



Sn. Koral Çağman, dün BRT’de yaptığınız açıklamada özel sektör çalışanları ve işverenlerine yeni yıl öncesi katkı yapılacağını söyleyerek tüm özel sektör çalışanlarını heyecanlandırdınız. Bizce yanlış bir bilgilendirme yaptınız. Zira özel sektör çalışanlarının tümüne değil de kapalı olan işyerlerinin çalışanlarına katkı yapacaksınız herhalde.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, yaptığınız açıklamada hellimin tescili konusunda son aşamaya gelindiğini ifade ederken, bu konunun esas muhatapları olan sanayiciler ve ihracatçılar büyük bir riskten bahsediyorlar. Bu nasıl bir tezatlıktır anlayamadık.



Sn. Candan Avunduk, hellimin tescili konusunda hukuki bir soğuk savaş olduğu biliniyor. Ancak bu konuda bizim tarafın lobiciliğinin iyi olmaması bizim acımızdan bir dezavantajdır diye düşünüyoruz.



Sn. Prof. Dr. İbrahim Benter, koronavirüsün ilacının bulunduğu yönünde açıklamanız bilim dünyası ile insanlar arasında heyecan yarattı. Eğer bu öngörünüz gerçekleşirse tarih sizi altın harflerle yazacaktır.

