Mesajınız Var 





Sn. Ersin Tatar, vallahi sizdeki bu enerjiye hayran kalmamak mümkün değil. Güne erken başlayıp en az 10 kabul yanında birçok yeri de ziyaret ediyorsunuz. Maşallah diyelim. Ancak bu günlerde biraz daha dikkatli olmanızda fayda var.







Sn. Nazım Çavuşoğlu, TÜK’te arpa stokunun bu kadar erken bitmesinin sebebi nedir? Arpa alım sezonunda arpalar TÜK yerine özel sektöre mi verildi? İnşallah ilerleyen günlerde hayvancılar fahiş fiyata arpa satın almazlar.





Sn. Ersan Saner, hafta sonu yapılması planlanan olağanüstü kurultaya tek aday olarak girmeniz, partinizde suların durulduğunu gösteriyor. Ancak bu kurultayın sonrasında bizce parti içinde sert muhalefet yaşayacağınızı unutmayın.





Sn. Erhan Arıklı, bakanlığınıza bağlı olan Spor Dairesi tarafından ihtiyaçlı futbolculara katkı yapılabileceği konusundaki açıklamalarınız futbolcular arasında memnuniyet yarattı. Ancak toplumdan da tepki aldığınızı göz ardı etmemenizde fayda var.





Sn. Ali Alioğlu, Cypruvex tarafından bu yılki valensiya ürünü için açıklanan ton başına 2 bin 200 TL fiyatı nasıl buldunuz? Acaba bu fiyat narenciyecinin bu yıl yüzünü güldürür mü?





Sn. Hasan Sertoğlu, Futbol Federasyonu sezonu başlatmama kararı almasına karşın bazı takımların futbolcularını köreltmemek için antrenmanlarını yapmaya devam ediyormuş. Bu konuda federasyon olarak bir mecburiyet getirmemişsinizdir herhalde.



