Sn. Olgun Amcaoğlu, devlet okullarında da özel okullarda olduğu gibi normal eğitime geçilmesi için çalışmaların devam etmesi güzel. Zira seyreltilmiş eğitim öğrencilerin eğitim disiplininden uzaklaşması anlamına gelmekte.
Sn. Ünal Üstel, toplu taşımacılık sektörü yaşadıkları zor süreç nedeniyle destek bekliyor. Bu konuda bir çalışma yapmanızda fayda var. Zira ülkede toplu taşımacılığın gelişmesi şart.
Sn. Koral Çağman, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, güneyde çalışan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek için bir destek yapılması mümkün değil mi? Bu insanlar 10 günde işlerini de kaybedebilir.
Sn. Faiz Sucuoğlu, önümüzdeki cumartesi günü yapılmasına karar verilen olağanüstü kurultayda aday olmamaya karar vermişsiniz. Bu kararın gerekçelerini mutlaka seçmenlerinize açıklamanız gerek. Aksi takdirde bundan sonrası için başkanlık sizin için hayal olur.
Sn. Ali Baturay, geçmiş olsun. Perşembe günü ameliyat oluyormuşsunuz. İnşallah büyük bir sıkıntınız yoktur. Tekrardan geçmiş olsun diyelim.
Sn. Nidai Güngördü, Girne’nin özellikle merkezinin yıllardır süren su baskını sorununu bir türlü çözememeniz size eksi puanlar olarak dönüyor. Bu sorunu çözmeniz durumunda bir seçim daha kazanabileceğinizi unutmayın.
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