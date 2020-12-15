Sn. Ali Pilli, Başhekim Adil Özyılkan’ın PCR testinin pozitif çıkması sonrasında temaslısı olarak ilk testinizin negatif olmasına rağmen kendinizi evinizde izole etmeniz örnek bir davranış. Umarız ikinci testiniz de negatif çıkar.





Sn. Dursun Oğuz, dün alınan yeni tedbirlerle, yeni yıla kadar restoran, bar ve meyhaneler kapatıldı. Acaba bu işyerlerinin mağduriyetini Maliye Bakanlığı karşılayacak mı?



Sn. Erhan Arıklı, anlaşılan bakan olmanız sonrasında verdiğiniz demeçlerle sendikaların damarına bastınız. Bizce açıklamalarınızı sert üslup yerine daha kucaklayıcı şekilde yapmanızda fayda var.



Sn. Fikri Ataoğlu, 2020 yılının turizm acısından dünyada olduğu gibi ülkemizde de kayıp yıl olduğu aşikar. Acaba 2021 yılı için hedef hangi ülkelerden turist getirtmek olacak?



Sn. Salih Kayım, restoran ve meyhanelerin kapatılması kararı Res-Bir üyeleri tarafından tepkiyle karşılandı. Acaba bu karar sonrası birlik olarak nasıl bir tepki koymayı düşünüyorsunuz? Yoksa öncelik sağlık mı olacak? Kolay gelsin.



Sn. Candan Avunduk, AB’de hellimin tescili konusunda Rumların yaptığı baskıya tepki koyarak eylem yapacak olmanız çok yerinde. Zira ses çıkarılmaması durumunda Rumlar bu coğrafi tescili yapacaklar.

