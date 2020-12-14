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Sn. Ersan Saner, geçtiğimiz gün yaptığınız bir açıklamada 13. maaş konusunun sıkıntılı bir durum olduğunu dile getirdiniz. Bizce hiç sıkıntı etmeyin, zira birçok vatandaş 13. maaşını bankalardan çekti bile…
 
Sn. Ali Pilli, artan yerel pozitif covid-19 vakaları halk arasında endişe yaratıyor. Bu konuda herhalde siz de tedirginsiniz, ancak pandemi hastanesi devreye sokulması halinde çok büyük bir sorun olacağını sanmıyoruz. Allah size kolaylık versin…
 
Sn. Olgun Amcaoğlu, Eğitim Bakanlığı göreviniz hayırlı olsun. Bizce eğitim yılının ilk dönemi neredeyse bitiyor bu nedenle sizin açınızdan rahatlatıcı bir durum. Ancak 2. dönem için önemli kararlar almanız gerekecek. Örneğin yüz yüze normal eğitim mi yoksa seyreltilmiş eğitim mi olmalı?
  
Sn. Koral Çağman, Cratos Otel’de yaşanan gelişmeler nedeniyle en büyük mağduriyeti polisler yaşıyormuş. İçişleri Bakanlığı olarak bu konuya bir el atarak polislerin mağduriyetini gidermeniz iyi olacak…
 
Sn. Özdemir Berova, geçtiğimiz gün verdiğiniz bir demeçte hükümetin güvenoyu alması sonrasında kurultaya yoğunlaşılacağını açıkladınız. Yani partiniz UBP’den bir icraat beklemek hayal mi diyorsunuz…
 
Sn. Sibel Siber, geçmiş olsun diyoruz. Covid-19 vakası olan bir hastanızla temaslı olmanız nedeniyle izole olmuşsunuz. İnşallah virüs bulaşmamışsınızdır… Sizin de dediğiniz gibi ‘artık covid içimizde’ bu nedenle dikkatli olmakta fayda var…
 
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