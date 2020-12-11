Sn. Dursun Oğuz, dün gün boyu koşuşturma içinde olduğunuz dikkatlerden kaçmadı. İyi ki sporcu bir kişisiniz. Yoksa bu koşuşturma içinde bayılıp kalacaktınız. Ancak bundan sonra koşuşturmanız daha da artacak. Zira yaklaşan 13. Maaşların ödenmesi için kaynak gerekecek.



Sn. Kudret Özersay, kaderin cilvesi mi nedir bilmiyoruz ama 3 yıl önce Tahsin Ertuğruloğlu’ndan devraldığınız Dışişleri Bakanlığı görevini yine Tahsin beye devrettiniz. Hayırlısı olsun diyoruz.





Sn. Kutlu Evren, siz de 3 yıl önce Ayşegül Baybars’a devrettiğiniz İçişleri Bakanlığı’nı dün devralarak görevinize başladınız. Herhalde 3 yıl içinde Bakanlıkta oldukça iyi bir gelişim sağlandı.





Sn. Yasemin Öztürk, partiniz tarafından kurulan yeni hükümetin Meclis’te okunması için dün yapılan toplantıya sizin katılmadığınız dikkatlerden kaçmadı. Acaba sizin de kırgınlığınız mı var? Yoksa önemli bir sağlık sorununuz mu var?





Sn. Aral Moral, yaklaşık 9,5 yıllık kamu görevinizi dün itibariyle tamamlamışsınız. Hayırlısı olsun diyelim. Herhalde kısa bir dinlenmenin ardından yeni projelerle medyaya döneceksiniz.





Sn. Halil Kasım, Serdarlı Belediyesi olarak bölgenizde hem alt yapı işleriyle hem de vatandaşın ihtiyaçları için durmadan çalışıyormuşsunuz. Özellikle çalışkan personelinizle övünmekte haklısınız. Allah kolaylık versin.

