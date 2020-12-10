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Mesajınız Var
Sn. Ersan Saner, sunduğunuz Bakanlar Kurulu kabinesindeki isimler yadırganmazken, bazı bakanların yeni görevleri hayretle karşılandı. Bu arada önümüzdeki süreçte partinizde yapılacak olan kurultayda aday olması muhtemel Taçoy ve Sucuoğlu’nu kabine dışında bırakmanız ise normal karşılandı.
 
 
Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, yıllar sonra yeniden Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmeniz, sizin için herhalde ayrı bir heyecan. Hayırlısı olsun. Kıbrıs sorununda oldukça kritik bir dönemeçte bakan olmanız işinizi oldukça zorlaştıracak.
 
 
Sn. Nazım Çavuşoğlu, yıllar sonra yeniden Tarım Bakanlığı görevini üstlendiniz. O günlere göre tarım alanında özellikle Anamur suyuyla birlikte büyük bir gelişme olduğunu görüyorsunuz. Allah size kolaylık versin.
 
 
Sn. Kutlu Evren, yeniden İçişleri Bakanlığı görevine atandınız. Hiç yadırgamayacağınız bu görevinizde başarılı olacağınıza eminiz. Ancak bizce İmar Planı konusu sizin başınızı ağrıtacak en büyük sorun olacak.
 
 
Sn. Hüseyin Amcaoğlu, yeni kabineyle birlikte herhalde yeniden İçişleri Bakanlığı’na geri döneceksiniz. Ama bu sefer müdür değil müsteşar olarak döneceksiniz diye düşünüyoruz.
 
 
Sn. Berkem Korbay, futbolcuları örgütlemek için kolları sıvamışsınız. İlk etapta kısa süre içinde 500-600 futbolcuyu üye yapmayı hedefliyormuşsunuz diye öğrendik. Kolay gelsin. İnşallah bundan sonraki hedefiniz de sözleşmeler olacaktır.
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