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Mesajınız Var

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Mesajınız Var
 
Sn. Ersan Saner, yeni kabineyi dün Cumhurbaşkanına sunmanız bekleniyordu. Ancak bugüne kalmış. Acaba bakanların kim olacağı konusunda bir sıkıntı mı var?
 
Sn. Hasan Taçoy, yeni hükümet kabinesinde isminizin olacağını düşünüyoruz. Ancak Ekonomi Bakanlığı YDP’ye verildiğine göre size hangi bakanlık verildi merakla bekliyoruz.
 
 
Sn. Zorlu Töre, yeni yasama döneminde Meclis Başkanlığı görevini sizin alacağınız konuşulurken, kulislerde şimdi Hüseyin Özgürgün’ün ismi konuşuluyormuş. Bu konuda tavrınız ne olacak?
 
 
Sn. Dursun Oğuz, yeni hükümette siz de yine bakan olarak görev yapacaksınız diye duyduk. Ersan Saner’in tüm temaslarında sizin de olmanız göz önünde bulunduracak olursak bu normal diyoruz. Hadi hayırlısı.
         
 
Sn. Koral Çağman, daha 15 gün önce YDP’yle bir hükümete asla evet oyu kullanmayacağınızı söylemenize karşın, şimdi YDP’li hükümette bakan olarak görev yapacaksınız. Bu ne perhiz bu ne turşu demezler mi?
 
 
Sn. Hasan Sertoğlu, 2020-2021 futbol sezonun oynatılmayacağını açıklamanız, başta futbolcular olmak üzere futbolseverler tarafından tepkiyle karşılandı. Keşke bu konuda bir formül üreterek bu sezonu oynataydınız.
 
 
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