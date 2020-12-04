Sn. Tufan Erhürman, yaklaşık 10 günlük hükümet kurma çabalarınızın ardından görevi iade ettiniz. Hükümet kurulamamasındaki en büyük neden nedir acaba? Bakanlık paylaşımı mı yoksa partilerin ilkeleri mi?





Sn. Olgun Amcaoğlu, maşallah 2-3 günlük dinlenmenin ardından yine görevinizin başına dönmüşsünüz galiba. Bu arada devletin borçlanarak geri ödediği para acaba hangi bankayadır? Allah kolaylık versin.





Sn. Fikri Ataoğlu, anladığımız kadarıyla 4’lü koalisyon konusunda DP ile TDP arasındaki bazı pürüzler nedeniyle hükümet kurulamadı. Bundan sonrası için nasıl bir yol çizeceksiniz?





Sn. Kutlu Evren, 2020 yılının son günlerine doğru hızla ilerlediğimiz bugünlerde yaklaşan yeni yıl için hotellerin durumu ne olacak? Sanatçılı program yapmaları gibi bir durum herhalde söz konusu değil.





Sn. Hasan Sertoğlu, haftaya pazartesi günü kulüplerle yapılacak olan toplantıda futbolun bu sezon için kayıp yıl olduğunu ilan edeceğiniz konusunda yorumlar dolanıyor. Umarız doğruluk payı yoktur.





Sn. Sefa Karahasan, Twitter’da her ay ortalama 5 milyona yakın görüntüleme alıyormuşsunuz. Video paylaşımlarınız da ortalama 20 bin izleniyor. Bu işi youtube kanalı açarak büyütme çalışması başlatmışsınız. Hayırlı olsun.

