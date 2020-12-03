

Sn. Tufan Erhürman, anlaşılan o ki 4’lü koalisyon çalışmanız sekteye uğrayacak. Bu gidişat ülkenin hükümetsiz yönetilmesine mi yoksa erken seçime mi gidiyor?





Sn. Dursun Oğuz, ülkemizde uzun zaman sonra sağlıklı su kullanımı için başlanan yeniden su borusu döşenmesi ile asbest boruların devre dışı kalması çok önemli bir gelişme. Bu projenin en kısa zamanda tüm ülkeye uygulanması dileğiyle.





Sn.Faiz Sucuoğlu, başkanlık için yarıştığınız Hasan Taçoy’un yaptığı açıklamaya bakacak olursak, siz başbakan olmak değil parti başkanı olmak istiyorsunuz. Ancak hükümette olan bir partinin başkanına başbakanlık yakışır bizce.





Sn. Cemal Özyiğit, gelinen son aşamada 4’lü koalisyon konusunda TDP’nin ilkelerinden dolayı bir çıkmaz olduğu görüşü yaygın. Bu konuda herhalde geri adım atmak söz konusu değil.





Sn. Hasan Sadıkoğlu, bölgenizde dün etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi . İskele ve civarı köylerdeki su baskınlarına belediye ekipleri başta olmak üzere Sivil savunma ve İtfaiye yetişmekte zorlanmış. Geçmiş olsun diyoruz.



Sn. Hakkı Atun, eski bir başbakan, bakan ve bürokrat olarak ülkede gelinen siyasete nasıl bir yakıştırma yaparsınız? Deneyimlerinize dayanarak gelinen aşamada yapılması gereken sizce nedir?



