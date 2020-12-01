

Sn. Ali Pilli, sağlık alanında ihale tüzüğü kaynaklı yaşanan ilaç ve teçhizat eksikliğini gidermek için hazırlamış olduğunuz yasa tasarısını dün Meclis’e iletmişsiniz. Umarız bu konuda gerekli adımlar hızlıca atılır. Zira pandemi sürecinde ilaç ve teçhizat sıkıntısı kabul edilir bir durum değil.





Sn. Faiz Sucuoğlu, son günlerde hiç sesinizi duyamaz olduk. Sanki de parti genel başkanlığına aday olan siz değilmişsiniz gibi sessiz bir şekilde köşenize çekildiniz.



Sn. Dursun Oğuz, ülkemizde son günlerde yağan etkili yağmurlar sonrası akla yine ülkemizde yağmur suyunun değerlendirebiliyor muyuz sorusu geldi. Bu konuda bakanlığınız döneminde bir çalışma yapmaya başlandı herhalde. Kolay gelsin.



Sn. Kudret Özersay, dün Meclis’te yaptığınız konuşmada ülkede hükümet olmasa bile bakanların görevinin başında olduğunu söylediniz. Ancak sizde biliyorsunuz ki hükümet olmadan karar alma ve uygulama sıkıntılı.



Sn. Cemil Sarıçizmeli, aldığımız haberlere göre önceki gün gittiğiniz av sırasında 3 yaşındaki av köpeğinizi kaybetmişsiniz. İnşallah en kısa sürede köpeğinize kavuşursunuz.



Sn. Raif İlker Buran, ülkemizde son günlerde görülen yağmurların etkili olanı daha fazla Mağusa ve Karpaz bölgesinde olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Acaba bundan sonrası içinde ayni hava akımları mı görülecek?



