Sn. Ersin Tatar, dün gece adaya gelen BM Kıbrıs Özel Temsilcisi JaneLute ile yapacağınız görüşmede herhalde iki devletli çözüm için masaya oturacağınızı söyleyeceksiniz. Kolay gelsin…



Sn. Hasan Taçoy, Kıb-Tek’in borcunun kalmadığını ve yatırım yapabilir duruma geldiğini açıkladınız. Bu kadar hızlı bir gelişme dikkat çekici. Herhalde bu gelişmede El-Sen’in eylemleri de etkili oldu…



Sn. Tufan Erhürman, yaptığınız yemekli toplantı sonrasında partilerin son kararlarını bugün vereceğini belirttiniz. Sizce 4’lü bir koalisyon ihtimali var mı?



Sn. Fikri Ataoğlu, partinize katılımlar hızlanmaya başladı. Anlaşılan başkanlığınızla birlikte Demokrat Parti’de bir toparlanma süreci yaşanıyor. Hade hayırlısı diyelim…



Sn. Emrah Yeşilırmak, Yenierenköy Belediyesi sınırları içinde yaşayan Polat ailesine yapılan ev katkısı ile yeni bir hayata başlamalarına aracılık etmeniz çok takdir topladı. İnşallah diğer belediyelerimize de örnek olur…



Sn. Nevzat Akçagil, Görneç tepelerini karış karış dolaştınız ancak av bulamamışsınız. Ama avdan çok doğada gezinti yapmak daha güzel değil mi? Bol bol temiz hava almak gibisi yok…





