Sn. Sibel Tatar, önceki gün basına yansıyan Cumhurbaşkanlığı himayesinde oluşturulan Spor Komitesi’ne başkanlık ettiğiniz haberinin basın ekibinin hatası sonucunda öyle yayınlandığını, aslında sizin sadece bir merhaba diyerek komite üyelerine kolaylık dileme amaçlı masada bulunduğunuzu öğrendik. Basın ekibinin bu talihsiz paylaşımı inşallah ilk ve son olur.





Sn. Tufan Erhürman, ilk tur görüşmelerinizde havanın olumlu olduğunu belirttiniz. Ancak kurulması ihtimal bir teknokrat hükümet için bizce tüm partilerden destek almanızı beklemeniz biraz hayal olur.







Sn. Ersan Saner, partinizde geride kalan kurultayda başkanlığa aday olmamanıza karşın Aralık ayında yapılacak olan muhtemel kurultayda kesin aday olacağınızı açıkladınız. Bu değişimin sebebi nedir?





Sn. Cemal Özyiğit, kurulması muhtemel hükümet için şartlı destek vermeniz şaşırttı. Zira geçmiş yıllarda böyle seçim hükümetlerinde yer alarak partinizin potansiyelini artırmıştınız.





Sn. Hasan Öztaş, GeçitkaleBelediyesi olarak bölgenizde neredeyse çocuk parksız köy kalmamış diye duyduk. Son olarak Çamlıca köyüne de bir çocuk parkı yapıyormuşsunuz. Allah kolaylık versin bölgeli sizden çok memnunmuş.





Sn. Aytaç Karavezirler, Kulüpler Birliği olarak muhtemel bir sezon başlangıcı için tarih belirlenirse bu tarih ne olmalıdır? Ayrıca ligin statüsü nasıl olmalıdır?

