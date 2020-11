Sn. Ersin Tatar, Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı narkotik ekiplerinin Pençe Operasyonu’nda göstermiş oldukları başarıyı ödüllendirmeniz çok güzel bir teşvik oldu. Ancak diğer polislerimize de haksızlık etmeyelim, onlarında hakkı ödenmez.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, her ne kadar şimdi bir bakan olsanız da siz de bir eski öğretmen olarak dünkü etkinliklerde herhalde içiniz yine sevinçle dolup ‘iyi ki öğretmen olmuşum’ demişsinizdir.





Sn. Tufan Erhürman, yaptığınız temaslarda ortaya koyduğunuz teknokrat bir hükümet modelinize sıcak bakmayan parti var mı? Böyle bir hükümete bizce de oldukça büyük bir ihtiyaç var.





Sn. Yenal Senin, CTP ile yapılan görüşmenin her iki taraf için oldukça verimli geçtiğini söylediniz. Olası bir koalisyon için siz ve partiniz hazır gibi göründünüz. Hadi hayırlısı diyelim.





Sn. Selami Kaçamak, YDÜ bünyesinde bulunan Near East Bank’ın yeni genel merkezi bugün itibariyle hizmete açılıyor. Oldukça modern bir bina olan yeni genel merkez binası hayırlısı olsun.





Sn. Hasan Hüda Ecer, bir Galatasaray taraftarı olarak, bu yıl takımınızın bu kadar istikrarsız olmasının sebebini ne görüyorsunuz? Acaba Fatih Terim artık bırakmalı mı?