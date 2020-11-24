Sn. Tufan Erhürman, verilen hükümet kurma görevini bugün itibariyle yerine getirmek için çalışmalara başlamışsınız. Acaba yine dörtlü bir koalisyon hükümeti kurmak için mi yoksa seçim hükümeti için mi çalışacaksınız?
Sn. Ayşegül Baybars, İçişleri Bakanlığı olarak gerek dolu ve sağanak yağış nedeniyle zarar gören Yeni Erenköy bölgesi gerekse hortum nedeniyle zarar gören Girne bölgesinde yapılan zarar tespit çalışmalarında ortaya çıkan rakam nedir? İnşallah en kısa sürede yaralar sarılır.
Sn.Ali Pilli, Sağlık Bakanlığı olarak koronavirüs ile mücadele konusunda bugüne kadar yapılan başarılı mücadeleden dolayı halktan takdir almaya devam ediyorsunuz. Ancak koronavirüsle mücadele ederken diğer sağlık hizmetleri konusunda geride kalmamaya dikkat etmek gerek.
Sn. Hasan Taçoy, bakanlığına bağlı Kıb-Tek personelinin geçtiğimiz Cuma günü yaşanan hortum felaketi sonrasında gösterdiği üstün gayret bu kurumun sahiplenilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koymuştur herhalde. Bu arada Teknecik Elektrik Santrali’nin devre dışı kaldığı günlerde Güney Kıbrıs’tan ne kadarlık bir enerji satın alındı?
Sn. Salih Kayım, Restorancılar Birliği’nde yeniden başkanlığa seçilmeniz nedeniyle sizleri kutlarız. Dövizin fırladığı bugünlerde vatandaşların hazır yemek alışkanlıklarını geriye itmesi inşallah sizleri çok fazla etkilemez.
Sn. Hasan Sertoğlu, yavaş yavaş Kasım ayının da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ancak ülkemizde futbol ligleri için bir adım atılmaması başta futbolcular olmak üzere birçok futbol severi üzmekte. Acaba futbolumuz için 2021 sezonu diye bir sezon olmayacak mı?
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