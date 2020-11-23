

Sn. Ersin Tatar, beşli konferans için BM tarafından çalışmalar başlamış. Ancak Güney Kıbrıs ve Yunanistan yan çizmeye devam ediyor. Sizce bu beşli konferans sonunda önemli gelimeler olacak mı?



Sn. Tufan Erhürman, hükümeti kurma görevi almanız sonrasında, halktan beklenti bir an önce bir hükümet kurmanız. Ancak görünen o ki diğer partilerinde istediği bir seçim hükümeti olacak. Allah kolaylık versin…



Sn. Nazım Çavuşoğlu, bölgeniz olan Yeni Erenköy ve Dipkarpaz’da yaşanan sel ve dolu felaketi sonrasında yaraların sarılması için herhalde destek vermeye başladınız. Ne de olsa o bölgede yıllarca öğretmenlik ve müdürlük yaptınız…



Sn. Sinan Güneş, Girne Kaymakamlığı olarak bölgenizde yaşanan hortum felaketi nedeniyle oluşan zararın boyutuyla ilgili bir rakam verebilir misiniz? Yoksa daha zarar tespit çalışmaları sürüyor mu?



Sn. İsmail Arter, Kapalı Maraş’ta yapılan düzenlemeler ve başlayan bisiklet turları Mağusa Belediyesi için ek bir gelir kapısı olacağa benziyor. Hade hayırlısı diyelim. Belki bu gelirlerle belediyeniz düzlüğe çıkar…



Sn. Raif İlker Buran, ülkemizde geçtiğimiz Cuma günü yaşanan dolu yağışı ve hortumlar için nasıl bir yorum yapmak gerek? Bir meteoroloji uzmanı olarak bu gibi olayları ilerleyen zamanlarda daha fazla görebilir miyiz dersiniz?

